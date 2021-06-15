В Израиле отменили предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях

"Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски [в помещениях] со вторника, 15 июня 2021 года", - говорится в сообщении. В качестве исключений обозначены следующие случаи: "медицинские учреждения длительной госпитализации, гериатрические отделения, а также дома престарелых", "лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции", "пассажиры во время авиарейсов", указали в ведомстве. Для медицинских учреждений будут выпущены дополнительные инструкции, отметили в пресс-службе Минздрава.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях. Решение о фактической отмене практически всех предписаний было принято властями из-за низкого и стабильного уровня заболеваемости ковидом. Вакцинация населения препаратом компании Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили почти 5,479 млн израильтян, вторую - 5,144 млн, что составляет более 55% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек и более 76% взрослых граждан. С 6 июня в Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет, отмечает государственная радиостанция Kan.

Вместе с тем, как указали в министерстве здравоохранения, ограничения на въезд в Израиль и выезд из Израиля "будут оставаться в силе, а при необходимости будут ужесточены". Въезд иностранцев в Израиль ограничен с начала года, а 11 июня правительство Израиля одобрило продление до 27 июня срока действия ограничений на выезд граждан еврейского государства в страны, входящие в так называемый красный список в связи с распространением ковида. С 31 мая израильский Минздрав внес Россию и Аргентину в этот список, где к тому моменту уже находились Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.