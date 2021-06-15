В Мурманской области перевели 30% бюджетников на удаленку

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом сокращают время работы заведений общепита и переводят на удаленный режим работы 30% бюджетников. О возвращении к ограничениям сообщил во вторник на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис.

"Мы возвращаемся к режиму работы с 6:00 до 23:00, клубы и бары также после 23:00 работать не будут. Истории с ночными клубами несут высокий уровень угрозы", - сказал губернатор.

По его словам, ограничения на работу кафе начинают действовать с 18 июня, а с 21 июня 30% работников бюджетной сферы Мурманской области должны будут уйти на дистанционный формат работы. Чибис, кроме того, рекомендовал работодателям дифференцировать начало рабочего дня с 9 до 11 утра, чтобы сократить пассажиропоток в часы пик в общественном транспорте, на загрузку которого также вводятся ограничения.

"Общественный транспорт, маршрутные такси - загрузка не более 60% от вместимости, кроме того, обращаю внимание на необходимость очень жесткого соблюдения масочного режима в общественном транспорте", - отметил губернатор.

В первую половину июня ежесуточное количество заболевших коронавирусом в Мурманской области возросло с 40 до 70.