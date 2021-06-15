Скрининг новорожденных на СМА могут ввести в России с 2022 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Скрининг новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии (СМА) и пренатальные исследования на наследственные и врожденные заболевания могут быть введены в России с 2022 года. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"<…> Поручение касается неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию и пренатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания. Проработать вопрос по их введению с 2022 года и представить предложения в правительство Минздрав должен до 1 сентября [текущего года]", - говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил Минздраву к 1 сентября проработать вопрос "по запуску в стране пилотного проекта по генетическому тестированию беременных на выявление наследственных и врожденных заболеваний", сообщили в пресс-службе, отметив, что "такой пилотный проект уже реализован в Москве", он позволяет "обнаружить хромосомные аномалии еще на этапе ведения беременности".

Поручения даны по итогам совещания о совершенствовании оказания медицинской помощи детям, которое премьер провел 1 июня во время посещения Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова. Один из блоков этого перечня направлен на развитие инфраструктуры перинатальных центров, роддомов и детских больниц. "В частности, Минфину поручено обеспечить выделение финансирования из резервного фонда правительства на покупку хирургического робота "Да Винчи" для Центра имени Кулакова. Проект распоряжения должен быть внесен в правительство до 1 июля", - отметили в кабмине.

Контроль за выполнением поручений возложен на вице-премьера Татьяну Голикову.