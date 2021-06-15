Мишустин поручил к 1 сентября решить вопрос с расширением неонатального скрининга

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вопрос финансирования расширения программы неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием, должен быть решен к 1 сентября 2021 года. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания о совершенствовании оказания медицинской помощи детям.

"В России будет расширена программа неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием. До 1 сентября Минфин должен решить вопрос с финансированием этого решения", - говорится в сообщении.

На совещании 1 июня Мишустин отмечал, что неонатальный скрининг на пять заболеваний в РФ включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь же список планируется расширить до 36 заболеваний.

В кабмине указали, что решение также потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Минздрава и в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Необходимые проекты документов к 1 сентября подготовит Минздрав.

К этой же дате министерство проведет анализ возможностей регионов по расширению неонатального скрининга и организует проведение новых исследований в медицинских учреждениях.

Вопросами организации производства реагентов для скрининга займется Минпромторг. Предложения по этому поводу министерство представит в правительство до 1 августа.