Власти Малайзии приступают к вакцинации работников ключевых секторов экономики

СИНГАПУР, 15 июня. /ТАСС/. Власти Малайзии приступают к вакцинации против коронавируса работников ключевых секторов экономики. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times , приводя заявление министра науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддина.

По его словам, очередной этап национальной программы вакцинации стартует 16 июня. "Сделать прививки смогут сотрудники предприятий в сфере промышленности, строительства, гостиничного бизнеса, а также занятые в сельском хозяйстве и розничной торговле", - уточнил министр, курирующий национальную кампанию по вакцинации населения. "Планируется, что до конца месяца прививки получат около 30 тыс. человек", - добавил министр.

Глава ведомства также пояснил, что "по последним данным Минздрава, из 15 активных очагов распространения коронавируса 11 находятся именно в данных секторах экономики".

Между тем представители оппозиции обвинили правительство в непоследовательной реализации плана вакцинации. В частности, члены Партии демократического действия напомнили, что в марте стартовал этап вакцинации учителей. Однако на сегодняшний день препараты получили только 16% из них. Кроме того, на данный момент прививки были сделаны только 57% лицам старшего возраста, хотя они были отнесены к приоритетной группе в национальной программе.

Тем не менее власти рассчитывают, что коллективный иммунитет против коронавируса будет сформирован в обществе к концу года. С 1 июня на всей территории страны вступили самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения, связанные с резким ростом числа инфицированных. Жителям разрешено покидать свои дома в радиусе 10 км и только для посещения магазинов или аптек, где можно проводить не более двух часов. Подобный режим был продлен до 28 июня. С начала пандемии в Малайзии было зафиксировано более 662 тыс. инфицированных, из которых более 3,9 тыс. умерли.