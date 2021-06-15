Власти Хакасии выделили 7,5 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка

ТАСС, 15 июня. Правительство Хакасии выделило 7,5 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Валентин Коновалов.

"Подписал постановление о выделении на эти цели из резервного фонда Хакасии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 7,48 млн рублей. Помощь получат жители Абазы и Абакана, Алтайского, Аскизского, Бейского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов", - сообщил он.

Ущерб от паводка оценивали специальные комиссии в муниципалитетах. По словам главы республики, сохраняются риски подтопления дач в районе села Подсинее. Угрозы населенным пунктам нет.

По информации регионального главка МЧС, на утро вторника уровень воды в Енисее в районе села составляет 347 см, водосброс на Саяно-Шушенской ГЭС около 5 тыс. кубометров в секунду.

20 мая в республике был введен режим ЧС из-за паводка. Тогда было подтоплено более 200 приусадебных участков, порядка 100 домов и около 350 дачных участков. Наблюдались переливы воды на автодорогах. Военные железнодорожники Центрального военного округа возводили и укрепляли дамбы.