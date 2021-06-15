Экологи не смогли выявить источник загрязнения пляжа на севере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Экологи не смогли выявить объекты, которые, предположительно, стали источниками загрязнения нефтепродуктами береговой линии в Александровск-Сахалинском районе на севере Сахалина. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"Береговых и наземных объектов, которые могли бы быть источником загрязнения, рейдовым осмотром не выявлено", - рассказали в пресс-службе и добавили, что возможные причины случившегося будут устанавливать правоохранительные и надзорные органы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на побережье Татарского пролива на Сахалине произошел выброс водорослей, покрытых мазутом. Началась оперативная уборка территории. По информации региональных властей, от нефтепродуктов очистили 700 м береговой полосы. От водорослей осталось очистить еще более 2,5 километра. Обследование побережья продолжается. Прокуратура начала проверку.