В Италии одобрили комбинированное использование вакцин от коронавируса

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) одобрило комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет. Как сообщает во вторник газета Il Messaggero , таким образом подтверждено ранее принятое решение правительства республики о прекращении использования вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca среди людей в возрасте младше 60 лет.

Уже получившие первую дозу этой вакцины получат в качестве второй дозы другой препарат - на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК). "На основе клинических исследований, результаты которых были опубликованы на протяжении последних недель, научно-техническая комиссия Aifa постановила при учете более значительной иммунной реакции и положительной динамики подтвердить использование комбинированной вакцинации (первая доза Vaxzevria и вторая Pfizer [от американской компании и германского разработчика BioNTech] или по аналогии [вакциной американской компании] Moderna, - приводит издание заключение регулятора.

Ранее использование AstraZeneca для иммунизации в возрастной категории старше 65 лет было лишь рекомендацией. Правительство объяснило решение о полном прекращении ее использования для людей младше 60 лет изменениями эпидемической ситуацией и соотношения пользы и рисков. Как ранее сообщали СМИ, специалисты зафиксировали, что в возрастной группе до 50 лет риск возникновения тяжелой формы тромбоза возрастает до 2 на 100 тыс. при 0,5 на 100 тыс. среди людей старше 60 лет. Окончательным импульсом для данного решения послужила смерть 18-летней итальянки из-за тромбоза после введения первой дозы вакцины AstraZeneca.

Тем не менее, как отмечает Il Messaggero, решение правительства вносит немалый хаос в кампанию вакцинации. Руководители некоторых регионов, ответственные за ее проведение, отказываются следовать новым распоряжениям. Во-первых, есть небезосновательные опасения нехватки доз вакцин Pfizer и Moderna. Второй немаловажный вопрос - сроки введения второй дозы. Как правило, при получении первой сразу назначается дата второй дозы. В случае с препаратом AstraZeneca перерыв составлял не менее 12 недель. Вакцины Pfizer и Moderna рекомендовалось вводить с разницей в 21 день, затем перерыв был увеличен до 40 дней.

Несмотря на опасения, власти обещают завершить иммунизацию населения к сентябрю. Минздрав указывает на значительное улучшение эпидемической ситуации благодаря вакцинации. В Италии цикл прививок от коронавируса завершили более 25% населения в возрасте от 12 лет.