Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник не будет рассматривать законопроект о включении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом журналистам сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок", - сказал он.

Лидер ЛДПР заметил, что включение вакцины в календарь вызывает у многих граждан опасение об обязательности прививки от COVID-19. В то же время, добавил он, регулярные заявления властей о том, что решение о вакцинировании принимается исключительно добровольно, привело к тому, что большинство жителей страны так и не сделали этого.

Более того, заметил Жириновский, "некоторые журналисты и телеведущие ведут антивакцинную пропаганду".

Законопроект о внесении вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок должен был быть рассмотрен во втором чтении. Им предлагается уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья пока дорабатывает инициативу ко второму чтению. В ходе рассмотрения документа в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Минздраву и профильному комитету с предложением прописать в законе принцип добровольности вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что сейчас отсутствие профилактических прививок влечет отказ от приема граждан на работу или их отстранение от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.