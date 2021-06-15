Эксперты: популяция нерпы на Каспии может исчезнуть через 20 лет без мер по сохранению

Эксперты среди возможных причин гибели каспийских нерп и уменьшения численности их популяции называют нелегальный лов рыбы, прямую добычу тюленей, загрязнение среды обитания, глобальное изменение климата и выброс природного газа на дне моря. Кроме того, одной из причин могут быть самодельные рыболовецкие сети, установленные с нарушением норм. "В них легко могут запутаться и птицы, и рыба, и молодые нерпы. Например, мы видели в мае следы сетей на обнаруженных на побережье тюленях", - рассказал ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета (ДГУ) Алимурад Гаджиев, добавив, что животным могут навредить и самодельные поплавки или крючки.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственный представитель морских млекопитающих на Каспии, эндемик (не встречается более нигде в мире), вымирающий вид. В Красной книге РФ этот вид с 2020 года, а в Красной книге Республики Дагестан - с 2019 года.

Только за последние полгода было зафиксировано несколько случаев массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане. В частности, по данным ученых, более 200 нерп были найдены с конца апреля по сегодняшний день. Только в период с 4 по 6 мая 2021 года на побережье от Кизлярского района до Дербентского района обнаружены 170 погибших нерп, преимущественно молодые особи. В Дагестане сотрудники регионального следственного управления СК России провели проверки, но в возбуждении уголовного дела было отказано "в связи с отсутствием события преступления".

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Случаи обнаружения мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане, по мнению экспертов, говорят об угрозе популяции краснокнижных млекопитающих. Как считают опрошенные ТАСС ученые и экологи, без мониторинга ситуации и разработки мер по сохранению каспийская нерпа может исчезнуть уже примерно через 20 лет.

Как рассказал ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров, с 4 по 6 мая специалисты осмотрели шесть участков общей протяженностью около 45 км. "На которых только за трое суток были зарегистрировали 170 погибших особей каспийского тюленя (не менее 11 из них были без шкуры, одна особь - обнаружена запутавшейся в сетке, на одном из тюленей на хвосте была веревка). Мы предполагаем с большой долей вероятности, что это влияние рыболовства. Когда мы там были, стояли сети на кильку, а нерпа использует те же места, скорее всего, особи попали в сетку, а рыбаки доставали и снимали шкуры", - пояснил он. При этом ученый отметил, что точную оценку причинам гибели нерп сейчас никто не даст - это может быть и влияние рыболовства, и целый комплекс причин, в том числе и загрязненные воды Каспия.

Северо-Кавказским территориальным управлением Росрыболовства в мае была создана комиссия по оценке ситуации. "В ходе обследования побережья было учтено в общей сложности 74 мертвых особи каспийского тюленя <...> У всех обследованных тюленей были отмечены сходные изменения в тканях внутренних органов. Подобные изменения могут развиваться на фоне гипоксии и свидетельствуют о смерти в результате асфиксии животных", - уточнили ТАСС в объединенной пресс-службе Росрыболовства.

В Росрыболовстве отметили, что "в маловетреных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана". Там же уточнили, что в мае этого года было найдено восемь трупов тюленей, с которых шкуры были сняты браконьерами вскоре после их гибели. Нельзя исключить, что эти животные попали в браконьерские сети на нелегальном промысле осетровых рыб, уточнили в Росрыболовстве. Правилами рыболовства запрещены орудия лова, которые представляют наибольшую опасность для морских животных.

Плохая экология может влиять на снижение популяционного иммунитета у нерп, считает Гаджиев. Так, по его словам, в тканях тюленей специалисты периодически находят превышение допустимой нормы металлов.

Комплексный подход

По разным данным экспертов, сейчас численность каспийской нерпы составляет от 40 до 70 тыс. особей, причем ежегодно она сокращается, что может привести к полному исчезновению каспийского тюленя как вида уже через 15-20 лет. "Так, по результатам исследований международных групп ученых, проводивших учеты в том числе и на Северном Каспии, и по историческим данным, численность вида более чем за последние 100 лет уменьшилась с 1,2 млн особей до 100 тысяч - на 91% <...> Необходимы срочные меры, если мы не переломим ситуацию и динамика сокращения популяции вида останется такой же, то мы рискуем остаться без этого млекопитающего уже лет через 20", - поделился мнением Гаджиев.

По мнению директора АНО "Каспийский природоохранный центр" Заура Гапизова, если не объединиться и не начать решать проблему, то через 10-20 лет каспийского тюленя не будет, он станет исчезнувшим видом. "Знаю это даже как обыватель - 20 лет назад они сидели на скалах, сейчас мы их не видим. Резкое снижение их численности заметно даже без мониторинга", - пояснил он. Специалисты считают, что сохранить популяцию краснокнижных млекопитающих поможет только комплексный подход: круглогодичный мониторинг численности животных всеми расположенными на берегу Каспийского моря странами, очищение морской воды и контроль за качеством установленных рыболовецких сетей.

Так, по мнению депутата Госдумы Умахана Умаханова, в первую очередь необходимо заняться строительством очистных сооружений. "Проблема в отсутствии очистных сооружениях <...> надо обязать те предприятия Дагестана, Астрахани, которые сегодня загрязняют воду, строить очистные сооружения, с ними должна быть серьезная работа. Они ни одно десятилетие загрязняют воду, а сегодня у нас такая экологическая катастрофа - рыба, которой питаются тюлени, может быть одной из причин их гибели. И параллельно с этим необходимо обсуждать этот вопрос на межгосударственном уровне, между пятью странами, которые омывает Каспий", - сказал Умаханов.

О том, что загрязненные воды Каспийского моря могут быть одной из причин гибели нерп, считает и депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев. Он подчеркнул, что без господдержки и объединения усилий на межгосударственном уровне эту проблему, скорее всего, решить не удастся. "Необходимо провести мониторинг, если есть нехватка особей, то их надо разводить <...> поднимать на международном уровне этот вопрос, поскольку заинтересованы в этом деле все пять стран", - рассказал ТАСС Сафаралиев.

По мнению Гаджиева, вопрос необходимо обсудить на Втором Каспийском экономическом форуме, который пройдет в августе в Москве. Ученый также подчеркнул, что популяция за несколько лет не восстанавливается, на это нужны десятилетия, в связи с чем нужны незамедлительные меры.

Реабилитация

Еще одной из мер по сохранению животных может стать и строительство первого в России центра по реабилитации и изучению каспийских тюленей в Дагестане, считает Гапизов. В мае ученые РАН и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии озвучили предложение о необходимости развития системы центров защиты и реабилитации млекопитающих усилиями государства и бизнеса. В первую очередь тех предприятий, которые ведут хозяйственную детальность в морских акваториях и влияют на состояние местной экосистемы. Раненым животным помощь в регионе могут оказать только в аквакомплексе, расположенном на базе ДГУ в Махачкале, но оборудования и кадров для реальной помощи млекопитающим недостаточно.

"Такой центр помог бы сохранить популяцию, как минимум, мы сможем спасать раненых тюленей. Нам периодически звонят пограничники и сообщают о раненых особях, а их фактически некуда девать, их негде обследовать и лечить, ветеринаров, которые бы разбирались в них, нет. Мы отвозим их в ДГУ, но там нет специализированного оборудования, хотя иногда млекопитающих удавалось спасать в аквакомплексе университета", - пояснил ТАСС Гапизов. В свою очередь Гаджиев отметил, что в ДГУ готовы обучать специалистов, которые будут лечить тюленей.

За три месяца можно закончить первый этап создания центра и начать принимать раненых тюленей, отметил Гапизов. "Мы написали письмо в территориальное управление Росимущества по Республике Дагестан о предоставлении нам в аренду земли площадью около 1 га, мы готовы построить его на спонсорские деньги на побережье Махачкалы. Если будет такой центр <...> можно будет лечить нерп и отпускать в море, либо если их нельзя будет отпускать, то оставим их жить в центре", - заключил собеседник агентства.