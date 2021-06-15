Роспотребнадзор не советует принимать средства от аллергии перед прививкой от коронавируса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендует принимать антигистаминные препараты перед прививкой от коронавируса, так как это может снизить иммунный ответ. Об этом во вторник сообщается на сайте службы.

"Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит", - говорится в сообщении.

Там также напомнили, что, если человек заразился коронавирусом после первой прививки, вторая доза вакцины не вводится. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу перед вакцинацией не требуется.

Чтобы не волноваться перед прививкой, в Роспотребнадзоре советуют принять успокоительное. "На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом", - говорится в сообщении.

В службе напомнили, что вакцинация от инфекций, которые вызывают эпидемии и пандемии, не просто личный выбор каждого, но и проявление ответственности по отношению к другим людям.