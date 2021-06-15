Кабмин утвердил правила работы государственной информационной системы ОМС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила работы государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"Одна из задач ГИС - оптимизация обмена информацией между теми, кто участвует в предоставлении услуг медицинского страхования. Для этого в правилах прописаны особенности взаимодействия системы с другими ГИС, в их числе - ЕГИСЗ [Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения], система "Электронный бюджет", единый портал госуслуг. При этом на случай сбоев в работе электронных сервисов предусмотрена возможность временного перехода на бумажный документооборот", - говорится в сообщении.

В правилах прописаны вопросы, связанные с правовым режимом работы системы, защитой информации, организацией доступа к системе и порядком ее использования.

Уточняется, что ГИС ОМС предназначена для учета сведений о медпомощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, для ведения ведомственной отчетности. В пресс-службе добавили, что в состав системы войдет единый регистр застрахованных лиц, который станет базой для перехода к цифровому полису ОМС. В рамках ГИС также запустят единый интернет-портал обязательного медицинского страхования в целях повышения открытости и доступности сведений об ОМС.

Система будет введена поэтапно, а ее полный функционал должен стать доступным к 2022 году. Запуск ГИС позволит оперативно решать вопросы, связанные с оказанием медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования, а также упростит взаимодействие участников системы ОМС, добавили в пресс-службе кабмина.