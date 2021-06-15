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Пандемия COVID-19

В частной клинике в Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"

Однако прививки делают только по определенному списку, подчеркнули в отделении больницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. В делийской клинике Indraprastha Apollo Hospital началась вакцинация российским препаратом против коронавирусной инфекции "Спутник V", но пока она проходит только по определенному списку. Как сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в отделении вакцинации клиники, широкая вакцинация российским препаратом может начаться позже.

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"Да, мы начали вакцинацию "Спутником V", но не всех - по определенному списку. Широкую вакцинацию пока не проводим. Может быть с 20 числа, точную дату пока сказать не могу", - сказала представитель отделения вакцинации.

Как рассказали ТАСС в клинике, пока получено несколько сотен доз препарата. Вакцинируются преимущественно находящиеся в Нью-Дели сотрудники фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories. Записи для массовой вакцинации "Спутником V" пока нет, сказали сотрудники клиники, не сообщив других подробностей.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение российского препарата началось в этой стране 14 мая. Первую прививку сделал в Хайдарабаде (где находится штаб-квартира компании) представитель руководства компании Dr. Reddy's Дипак Сапра.

Пока разрешение на прививки в Индии получили три препарата: производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, а также Covaxin и "Спутник V".

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