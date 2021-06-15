В Таиланде на фоне массовой вакцинации число заболевших COVID-19 превысило 200 тыс.

"С начала вакцинации 28 февраля текущего года по 14 июня было использовано более 6,51 млн доз вакцин, - констатировал во время брифинга заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун. - Между тем с 7 июня, когда началась массовая прививочная кампания, было применено 2 410 663 дозы препаратов [производства AstraZeneca и Sinovac]". В течение понедельника было использовано 323 060 доз, добавил он.

За сутки зафиксировано 19 летальных исходов в связи с коронавирусом. Всего в стране из-за инфекции умерли 1 485 человек. В течение суток 4 774 человека выписали из больниц, в общей сложности выздоровели 162 718 пациентов.

БАНГКОК, 15 июня. /ТАСС/. Число зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом в Таиланде составило 3 тыс. Как свидетельствуют распространенные во вторник данные центра по борьбе с коронавирусом в королевстве, общее число инфицированных составляет 202 264.

7 июня власти сделали более 416 тыс. уколов, на следующий день - 472 тыс. После этого данные показатели стали стремительно снижаться и спустя семь дней достигли почти 107 тыс. прививок в день. Вместе с тем, по словам представителя МИД, в течение недели "в некоторые дни производилось больше уколов, в некоторые - меньше, но средний показатель составлял 300 тыс. доз в сутки". "Вакцинация идет в соответствии с планом, к концу года планируется привить 50 млн человек", - заверил он.

Министерство здравоохранения пока использует препараты производства AstraZeneca и Sinovac. Помимо перечисленных вакцин, власти страны уже одобрили экстренное применение препаратов Johnson & Johnson, Moderna и Sinopharm. Вместе с тем прививки от этих трех производителей до сих пор не были доставлены в королевство.

Проблемы с вакцинацией

Некоторые жители Таиланда, в том числе иностранцы, за несколько дней до назначенной даты вакцинации стали получать уведомления о переносе процедуры. Порядка 310 тыс. человек, которые регистрировались через два разных мобильных приложения, были проинформированы о переносах. Подобная ситуация связана с ограниченным количеством имеющихся в наличии препаратов. Власти заверили, что в частности в Бангкоке, пожилые лица и люди с хроническими заболеваниями, чьи приемы были перенесены больницами, смогут со среды получить прививку в развернутом на железнодорожной станции Бангсы центре вакцинации.

Помимо проблем с наличием вакцины, произошла утечка личных данных на одном из сайтов для регистрации иностранцев на прививку. Некоторые пользователи интернета обратили внимание на то, что им доступно просматривать данные других людей, прошедших регистрацию. "Когда Минздрав проинформировали о проблеме, они немедленно предприняли действия, чтобы исправить ошибку, - рассказал Нопакун. - Информация находилась в открытом доступе лишь несколько минут".

Администрация сайта объяснила произошедшее возросшим числом желающих встать в электронную очередь на вакцинацию. На протяжении 10 минут некоторые пользователи могли видеть не только имена, но и номера паспортов регистрирующихся людей, поскольку, по информации администрации, программисты в тот момент занимались оптимизацией сайта, чтобы не допустить его отключения из-за возникшей нагрузки.

Обстановка в стране

В Бангкоке спустя долгое время заработали музеи, а также парки и ботанические сады, однако только для бега и занятий спортом. Кроме того, снова открылись салоны красоты, спа-комплексы, массажные и тату-салоны, хотя любые процедуры в области лица по-прежнему запрещены. Многие заведения прекратили работу в апреле, когда началась третья волна коронавируса. Между тем еще 33 предприятия, в том числе бары, пабы, караоке, будут закрыты до 30 июня.

Кроме того, продолжается вакцинация на острове Пхукет, который готовится к открытию с 1 июля для привитых иностранных туристов. "В провинции Пхукет прививку получил 61% населения", - отметил представитель МИД. Примечательно, что лишь 28% из них получили две прививки.

Согласно обновленным инициативам властей, прибывающие на остров иностранцы должны находиться там не менее 14 дней и за это время пройти три теста на наличие инфекции. Вместе с тем вакцина, которой иностранец может быть привит не менее чем за 14 дней до путешествия в Таиланд, должна получить одобрение Всемирной организации здравоохранения. Окончательные требования к туристам должны быть утверждены 18 июня.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 июля.