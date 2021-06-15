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Пандемия COVID-19

Рэпера T-Killah выписали из больницы после коронавируса

В пятницу музыкант получил отрицательный тест на ковид, реабилитацию он продолжит дома, заявила его пресс-секретарь Алиса Мамонтова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рэп-исполнитель T-Killah (Александр Тарасов), госпитализированный с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией, получил отрицательный результат теста на ковид и продолжит лечение дома. Об этом сообщила ТАСС во вторник его пресс-секретарь Алиса Мамонтова.

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Исполнитель был госпитализирован 8 июня в среднетяжелом состоянии.

"В пятницу уже был отрицательный тест, в субботу выписали, продолжает реабилитацию дома", - сказала представитель T-Killah.

Тарасову 32 года. На его счету - четыре студийных альбома.

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