Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России и вновь призвал всех привиться

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с пандемией коронавируса в России, в том числе в Москве.

Во время посещения во вторник завода "Профитэкс" глава кабмина подчеркнул, что власти изучают возможность проведения промышленных выставок в стране и принимают решения, исходя из эпидемиологической ситуации. Так он ответил на вопрос одной из сотрудниц предприятия, которая во время общения с премьером посетовала, что в этом году большинство выставок за рубежом отменены, и спросила, можно ли российским компаниям рассчитывать на финансирование выставки "Агропродмаш" в 2021 году в Москве с помощью льготного механизма Российского экспортного центра.

"Первое, что очень важно, - это ситуация с пандемией. Видите, непростая ситуация в стране. И мы всегда в этом смысле взвешиваем, будет ли такая возможность из-за ситуации, связанной с обстановкой в том или ином регионе. В частности, вы знаете, что в Москве сейчас непростая ситуация", - заявил Мишустин.

"Мы, пользуясь случаем, еще раз всех призываем привиться для того, чтобы минимизировать последствия этой опасной инфекции", - добавил премьер.

Вакцинация для победы

Тема борьбы с коронавирусом звучала и на совещании о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа, которое провел премьер также во вторник.

Он вновь отметил важность вакцинации, так как борьба с коронавирусом в России продолжается, и, "к сожалению, по-прежнему есть риск заразиться". "В последние дни число заболевших вновь выросло в целом по стране. Болезнь никуда не ушла, и нет никаких гарантий, что она пройдет в легкой форме", - указал Мишустин в ходе встречи.

"По поручению президента по всей стране сегодня идет бесплатная добровольная вакцинация. И я еще раз, уважаемые друзья, всех вас призываю в этом смысле с такой гражданской позиции заниматься этим постоянно", - обратился премьер к участникам совещания.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о ситуации с распространением коронавирусной инфекции конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации.