Комитет Думы одобрил повышение возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны в РФ планируется увеличить с 18 до 21 года. Такая поправка одобрена комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции к принятию во втором чтении законопроекта о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года", - говорится в поправке, размещенной в думской электронной базе данных. Это правило не будет распространяться на прошедших и проходящих военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

При этом поправками предлагается сохранить право на приобретение охотничьего оружия с 18 лет за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести "охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом".

Положения о приобретении с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой сохранятся неизменными.