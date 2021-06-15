В Подмосковье разворачивают дополнительные больничные койки для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией разворачивают в Московской области в связи с ростом заболеваемости. Об этом во вторник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Наша задача - сдержать рост заболеваемости, поэтому и на выходных, и сегодня принят ряд мер, <...> а тем временем мы разворачиваем койки. Две тысячи уже развернули в Бронницах, Балашихе, Талдоме, Щелкове, Чехове и других муниципалитетах. Сейчас у нас 10 тыс. коек, свободны из них порядка 15%, поэтому количество свободных коек прошу вас, Светлана Анатольевна, довести до более высокого значения", - сказал он, обращаясь к зампреду правительства Подмосковья - министру здравоохранения области Светлане Стригунковой.

О росте числа госпитализаций

Также Воробьев отметил, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Подмосковье за неделю выросло с 500-600 до 800-950 в сутки.

"Мы наблюдаем достаточно резкий рост заболеваемости и госпитализации за прошедшую неделю. Если неделю назад в среднем госпитализация была 500-600 пациентов, то сейчас мы выходим на уровень 800-950 госпитализаций в сутки", - сказал Воробьев.

О ходе вакцинации в регионе

Около 30% жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор.

Он отметил, что в регионе введены меры для мотивации населения пройти вакцинацию. Одной из таких мер, как пояснил губернатор, является розыгрыш квартиры. "Мы видим, что те, кто привит, соответственно, или в легкой форме переносят заболевание, или не болеют вообще", - добавил Воробьев.

"Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30% [населения]. 1,150 млн - 1,2 млн вакцин мы уже поставили. Эту работу нужно продолжать", - сказал Воробьев.

О госпитале для пациентов с COVID-19 в парке "Патриот"

Андрей Воробьев также сообщил, что госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией вновь заработает в парке "Патриот" в Московской области в связи с ростом заболеваемости.

"Мы начали работу в парке "Патриот". Спасибо министерству обороны за помощь и поддержку. Как и прежде, там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сказал он.

Временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны РФ на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", работал до середины февраля. Там прошли лечение 6 657 пациентов с коронавирусом.

Ранее губернатор подписал постановление, согласно которому региональным организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется поощрять клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции.

Подмосковье находится на третьем месте по количеству заражений коронавирусом. Всего в регионе выявлено 283 799 случаев заражения, из них 1 135 - за последние сутки, что является максимумом с 25 января.