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В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля

Подмосковье находится на третьем месте среди российских регионов по количеству заражений коронавирусной инфекцией
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Московской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приняли решение запретить проведение в регионе всех массовых мероприятий до 15 июля. Об этом сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля", - сказал Воробьев на оперативном совещании с министрами и главами городских округов.

Подмосковье находится на третьем месте по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлены 283 799 случаев заражения, из них 1 135 - за последние сутки.

Ранее губернатор региона подписал постановление, согласно которому организации не должны допускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы. При этом отмечается, что данный пункт постановления не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию.

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