Минобрнауки рекомендует вузам Москвы перейти на дистанционный формат работы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России рекомендует всем московским вузам перейти на дистанционный формат работы, соответствующий приказ опубликован во вторник на сайте Минобрнауки РФ.

В документе указано, что подведомственные Минобрнауки вузы вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе организовать летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию с использованием дистанционных образовательных технологий. "Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Москвы, обеспечить осуществление указанными организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом", - говорится в документе относительно неподведомственных вузов.

Согласно документу, вузам следует обеспечить выполнение антиковидных требований Роспотребнадзора среди своих сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с подъемом коронавирусной заболеваемости.