Дума приняла закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, предусматривающий приоритетное право на зачисление в одну и ту же школу родных братьев и сестер независимо от места их регистрации.

Изначально законопроект был направлен на выплату стипендий обучающимся в военных общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Речь идет об общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус", а также организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных госорганов.

Ко второму чтению к документу поступили поправки, уточняющие норму о преимущественном праве приема детей в школы и детские сады. Поправки внесли секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова, первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев и член президиума генсовета "Единой России", сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова.

Документ отменяет нормы, согласно которым родные братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад должны быть зарегистрированы по одному адресу. Корреспондирующие поправки также вносятся в Семейный кодекс РФ.