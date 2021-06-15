Глава Рособрнадзора: пандемия не оказала существенного влияния на результаты ЕГЭ 2021 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе, географии, химии и русскому языку свидетельствуют о стабильности результатов. Все прошедшие экзамены в целом сданы на уровне прошлого года, заявил во вторник глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной ЕГЭ в 2021 году.

"Мы объединили общее количество стобалльников по четырем предметам: химии, литературе, географии и русскому языку. Их число на данный момент составило 5 609 человек. Высокобалльников по ЕГЭ по всем предметам 212 192 человека. Мы сравнивали с цифрами прошлой приемной кампании - они примерно такие же. Не произошло у нас никакого спада ни по одному из состоявшихся предметов, где-то есть даже рост. В целом предметы сдали на уровне прошлого года ", - сказал он.

Музаев добавил, что ЕГЭ по химии сдали 93 438 человек. Средний тестовый балл составил 53,8. При этом 11 492 человека сдали экзамен на результат от 81 до 100 баллов, что сопоставимо с итогами прошлого года. По литературе экзамен сдавали 48 039 человек, из них 100 баллов получили 355 человек, от 81 до 100 баллов - 10 250 человек. Этот показатель выше, чем в прошлом году, когда высокий балл получили 9 228 человек, отметил Музаев. Средний балл за экзамен составил 66. Географию в этом году сдавали 14 054 человека, из них 120 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов, 1 518 - от 81 до 100, что также улучшило результат прошлого года, когда работ с высокими баллов насчитывалось 1 388.

"Буквально час назад мы получили по русскому языку. Они сопоставимы с результатами прошлого года. 53 844 участника было, средний тестовый балл 71,4", - добавил Музаев. По его словам, 100 баллов за русский язык получили 3 591 человек, а от 81 до 100 - 188 932 выпускника. "Количество высокобалльников по сравнению с прошлым годом по русскому языку увеличилось более чем на 10 тыс. человек. Это в пандемийный год очень серьезный высокий результат", - подчеркнул глава Рособрнадзора.

Музаев отметил, что часть выпускников продолжит сдавать предметы в резервные дни. "Может быть небольшая корректировка, но в целом картина останется без изменений", - заключил он.

Нарушители на ЕГЭ

Порядка 570 нарушителей были удалены с прошедших с 31 мая по 11 июня ЕГЭ, заявил Музаев.

"На сегодняшний день подтвержденных протоколов и удаленных за нарушения у нас 570 человек, в основном это [удаление] [произошло за] мобильные телефоны - 241 человек, 266 человек - за шпаргалки, 63 человека - иные нарушения", - сообщил Музаев. В ведомстве уточнили, что данные приводятся по итогам всех экзаменов, прошедших с 31 мая по 11 июня.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, для участия в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек. В Рособрнадзоре и Минпросвещения ранее заявляли, что на фоне пандемии график сдачи экзаменов в 2021 году меняться не будет.