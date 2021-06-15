В Москве развернули еще 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дополнительные 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 подготовили в больницах Москвы. Всего в столице развернуто 16 тыс. таких коек, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве объявлена неделя нерабочих дней, но это нерабочие дни не для медиков, которые борются с ковидом. <…> В связи с этим (ростом госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии) мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тыс. коек, одна из этих больниц - Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с ковидом, до сегодня она работала в плановом порядке. Но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией", - сказал Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова на Вешняковской улице.

Мэр подчеркнул, что данная клиника многофункциональна и может оказывать весь спектр помощи больным, в том числе и при болезнях системы кровообращения (БСК). "Никто не останавливал обычные экстренные вызовы, проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, во время ковида они, наоборот, еще обостряются", - сказал он.

Собянин также поблагодарил врачей ГКБ №15 за их самоотверженный труд. "Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся", - обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ГКБ № 15 им. Филатова функционировала в качестве коронавирусного стационара дольше многих других городских больниц - с 27 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года. Затем прием пациентов с коронавирусом продолжался только в роддоме, а остальные отделения больницы вернулись к оказанию профильной экстренной и плановой помощи. Всего за время работы в качестве коронавирусного стационара ГКБ № 15 им. Филатова приняла свыше 59 тыс. пациентов. С 1 марта по 15 июня 2021 года в плановом режиме помощь в стационаре получили более 22,6 тыс. пациентов, было проведено 9,8 тыс. операций, 285 пациентам оказана высотехнологичная медицинская помощь.

О перепрофилировании больницы

"В настоящее время больница вновь полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-19 либо с подтвержденным диагнозом. При необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, в трех корпусах (включая роддом) ГКБ № 15 им. Филатова и родерах, организованных на территории больницы, оборудовано 1 877 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, включая 162 койки реанимации. В клинике установлены 5 аппаратов КТ, аппарат МРТ, 192 стандартных и 36 портативных аппаратов ИВЛ, 6 аппаратов ЭКМО, анализаторы газов крови (КЩС) и электролитов, 15 аппаратов заместительной почечной терапии, 22 аппарата искусственной почки, 4 стационарных и 13 передвижных рентген-аппаратов.

"Имеются иммунохимический анализатор Cobas е 411 (позволяет проводить диагностику на инфекции, гормоны, прокальцитонин, интерлейкин) и ангиографический комплекс. Значительная часть оборудования была поставлена в течение последних месяцев, в т. ч. по контрактам жизненного цикла. Высокотехнологичные отделения - эндоскопическое, лучевых и функциональных методов диагностики, переливания крови, КТ, МРТ и рентген, современные операционные обеспечат высокое качество оказания медицинской помощи", - отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в больнице для исследования биологического материала развернута лаборатория мощностью 5 тыс. проб в сутки. Палаты оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также современными системами вентиляции и обеззараживания помещений. Также имеются палаты интенсивного наблюдения.