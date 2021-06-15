В России масштабная диспансеризация населения начнется с 1 июля

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Масштабная диспансеризация населения начнется в России с 1 июля, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также подчеркнул, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации, лето - наиболее благоприятный для этого период.

Глава правительства Михаил Мишустин во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа. Во время встречи глава Минздрава по просьбе премьера доложил о ситуации с распространением COVID-19 конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации.

"Самое главное сегодня - это, конечно, нарастить темпы вакцинации. Лето - самый благоприятный период для проведения этой работы. И, в том числе, подготовиться к масштабной диспансеризации населения. По поручению президента, она стартует с 1 июля", - заявил Мурашко.