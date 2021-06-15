В Кремле не довольны темпами вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что вакцинация остается добровольной.

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего", - констатировал представитель Кремля. Он отметил, что "вакцинация - единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение". "Другого способа победить коронавирус не существует", - указал Песков.

При этом он подчеркнул, что "вакцинация добровольная".

Песков считает, что процесс вакцинации от коронавируса в стране можно активизировать, в этом вопросе хороши любые меры. В беседе с журналистами представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, уместно ли говорить о каких-то мерах стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации. "Регионы принимают меры, разные регионы по-разному, в конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии", - отметил Песков. По его словам, "руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые на земле считают необходимыми".

"Безусловно, в данном случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации", - уверен представитель Кремля.