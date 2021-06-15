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Песков объяснил, почему "Дождь" исключили из кремлевского пула

Пресс-секретарь президента также отметил, что исключение "Дождя" не является цензурой, так как Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль исключил телеканал "Дождь" из президентского пула не за освещение незаконных акций, а за призывы к ним. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным де-факто [митингам]", - пояснил Песков.

Он добавил, что исключение телеканала не является цензурой, так как Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ. "Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который назвал решение исключить телеканал из президентского пула политической цензурой.

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