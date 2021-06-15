Иордания принимает российских туристов, вакцинированных "Спутником V"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россияне, привитые вакциной против коронавируса "Спутник V", уже могут посетить Иорданию, им не требуется сдавать ПЦР-тест по прилете в королевство. Об этом сообщили ТАСС во вторник в консульском отделе посольства Иордании в Москве.

"Если [у человека] есть сертификат о вакцинации, второй тест [по прилете в аэропорт] сдавать не надо", - сообщил собеседник агентства. Отвечая на вопрос, принимаются ли сертификаты о вакцинации "Спутником V", в диппредставительстве ответили утвердительно.