Школьные выпускные в Подмосковье пройдут отдельно для каждого класса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выпускные в подмосковных школах пройдут в традиционном очном формате. Мероприятия пройдут либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве образования Подмосковья.

"Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате. Дату выбирает сама школа: 25 или 26 июня. Школы будут проводить мероприятия либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной.

При этом она отметила, что в целях безопасности общегородские выпускные отменяются.

"Родители могут присутствовать на празднике, но только соблюдая меры безопасности", - добавила Каклюгина.