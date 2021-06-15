Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему пока не делает прививку от коронавируса, у него сохраняется иммунитет после перенесенного в 2020 году заболевания.

"Я лично пока еще не сделал [прививку от ковида]. У меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Песков болел ковидом в мае 2020 года. Ранее молекулярные биологи выяснили, что клеточный иммунитет играет в защите от COVID-19 неожиданно важную роль. Они обнаружили, что при высоком уровне активности определенных подвидов Т-клеток даже невысокая концентрация антител защищала от заражения коронавирусом нового типа.

Во вторник, начиная традиционный ежедневный брифинг, Песков объяснил, почему не общался с журналистами на прошлой неделе. "Я чуть-чуть приболел, теперь все хорошо", - объяснил он.