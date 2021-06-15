Песков назвал не делом Кремля ситуацию вокруг сбежавшей из семьи чеченки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Домашнее насилие в России карается по закону, как и любое другое насилие. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле острым вопрос домашнего насилия в стране в целом и в Чечне в частности.

"Домашнее насилие, в конце концов, мало чем отличается от любого насилия, которое карается по закону", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о публикации о жительнице Чечни, которую забрали из кризисного центра Дагестана правоохранители и вернули родителям, Песков отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ об этой истории. "Это не наш вопрос. В случае каких-то обращений к правоохранительным органам, это вопрос к правоохранительным органам", - сказал он.