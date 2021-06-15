Суточные показатели инфицирования коронавирусом в Подмосковье выросли на 53%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты отмечают рост ежесуточной заболеваемости коронавирусом в Подмосковье на 53%, число госпитализаций возросло на 70% за две недели. Об этом во вторник сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Ежесуточная [заболеваемость коронавирусом] выросла на 53%. Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%, количество вызовов скорой помощи выросло на 46% и доходит до 12,5 тыс. вызовов в сутки", - сказала Стригункова.

Она напомнила, что на пике второй волны - конец декабря 2020 года - в Подмосковье выявляли 1 615 случаев заражения в сутки, сейчас - 1 135. "То есть мы уже близки к пику второй волны с учетом того, что ежедневно у нас в принципе прибавляется по 100 человек. То же самое по госпитализациям, в сравнении <...> госпитализации по месяцам приблизились также ко второй волне", - подчеркнула министр.

Она также сообщила, что в регионе до 23 июня развернут порядка 2,4 тыс. коек дополнительно в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

"До 23 июня развернем 2 314 коек. Это еще без учета <...> "Патриота". <...> Сегодня было принято решение о расширении коек, мы запланировали 620 коек [в "Патриоте"] открыть в следующий понедельник, [21 июня], <...> плюс 800 еще будет, всего 1 420", - сказала она на совещании с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Подмосковье находится на третьем месте по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 283 799 случаев заражения.

Ранее губернатор региона подписал постановление, согласно которому организации не должны допускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы. При этом отмечается, что данный пункт постановления не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию.