Рособрнадзор не будет менять сроки сдачи ЕГЭ по отдельным регионам на фоне пандемии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор не будет корректировать сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по отдельным субъектам России в условиях пандемии. Об этом сообщил во вторник глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной экзаменам в 2021 году.

"Мы на контакте со всеми субъектами, не только с Москвой. Мы четко понимаем, что [если] сейчас не дать право сдавать одному субъекту и придумывать какой-то новый срок, <...> то жители этого субъекта окажутся без возможности поступить в вузы в этому году <...> Я думаю, никто ничего двигать не будет, пока таких предпосылок у нас нет", - заявил Музаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

ЕГЭ по обществознанию проходит в штатном режиме, без серьезных сбоев, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как заявила заместитель мэра Анастасия Ракова, в столице продолжится сдача ЕГЭ, в нерабочие дни продолжат работать в обычном графике детские сады и медицинские учреждения. Однако городские учреждения дополнительного образования приостановят свою деятельность.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, для участия в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек. В Рособрнадзоре и Минпросвещения ранее заявляли, что на фоне пандемии график сдачи экзаменов в 2021 году меняться не будет.