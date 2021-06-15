В Кемерове закрыли крупный торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Работа крупного торгового центра "Лапландия" в Кемерове временно приостановлена по решению суд из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Управления ФССП по Кемеровской области.

"Работа ТРЦ "Лапландия" приостановлена по решению суда с 15 июня на неопределенный срок до устранения нарушений пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Какие именно нарушения пожарной безопасности были выявлены в здании ТРЦ, пока не уточняется.

Торговый центр "Лапландия" - один из самых крупных объектов торговли в Кемерове, его площадь составляет более 68,5 тыс. кв. м, а суточная пропускная способность - до 30 тыс. посетителей. Торговый комплекс был открыт в 2007 году после масштабной реконструкции здания бывшего спортивно-концертного комплекса с ледовым модулем "Октябрьский".

Работа ТРЦ уже приостанавливалась в 2019 году судом по требованию городских властей. Тогда муниципалитет заявлял о том, что при реконструкции были допущены нарушения. После почти четырех месяцев простоя и устранения строительных нарушений "Лапландия" возобновила работу.