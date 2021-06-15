Свыше 5 млн жителей ФРГ на сегодняшний день получат цифровые сертификаты вакцинации

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Отметка в 5 млн цифровых сертификатов вакцинации для жителей Германии будет преодолена в течение вторника. Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Мы ожидаем, что в течение сегодняшнего дня будет преодолена отметка в 5 млн выданных цифровых сертификатов, - сказал политик. - Сейчас, в начале лета, для многих граждан очень важно, что мы достигли единой позиции, и цифровой паспорт вакцинации, выданный в Германии, Испании или Финляндии, может быть использован во всех европейских странах".

9 июня представитель Министерства здравоохранения ФРГ заявил, что цифровой сертификат вакцинации начнет действовать в Германии с 10 июня. По его словам, цифровой паспорт вакцинации будет постепенно распространяться и станет доступным как мобильное приложение. Полностью привитые жители смогут использовать приложение при посещении ресторанов, культурных и иных мероприятий.

9 июня депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции, в которой оговариваются условия применения зеленого сертификата, призванного облегчить передвижение по странам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Документ, в частности, призывает власти стран ЕС сделать новый сертификат бесплатным для всех. Он может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме, при этом должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза, а также, "по возможности", обладать совместимостью на глобальном уровне. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран содружества, отмечается в документе.

Ранее во вторник глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил о том, что почти половина жителей Германии (48,7% населения) получила как минимум один компонент вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, 40,5 млн немцев (48,7% населения) были вакцинированы по крайней мере один раз, а 26,8% (22,3 млн человек) прошли полную вакцинацию.