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Путин: родителей нужно допустить к контролю за качеством горячего питания в школах

Как отметил президент РФ, родительские комитеты могут организовать эту работу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах.

На встрече во вторник с главой государства министр просвещения Сергей Кравцов проинформировал об организации горячего питания в школах. "Качество питания - надо допустить в конце концов родителей к контролю за качеством питания", - сказал Путин. По его словам, "следует организовать соответствующим образом [такую возможность], чтобы санитарные условия были соблюдены". "Можно же это сделать, родительские комитеты могут организовать эту работу", - отметил президент.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссия
Пандемия COVID-19
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