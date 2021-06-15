Работников сгоревшей обогатительной фабрики в Кузбассе задействуют в ее восстановлении

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Большая часть сотрудников углеобогатительной фабрики "Березовская" в Кузбассе, где во вторник произошел пожар, будет задействована в восстановлении предприятия. Некоторые сотрудники временно приостановят работу с сохранением части заработка, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей официальной странице в Instagram.

"На ЦОФ "Березовская" работает 860 человек. После получения разрешения на восстановление здания большая часть сотрудников будет задействована в ремонтных работах с сохранением 100% заработной платы. Те, кто не примет участие в устранении последствий пожара, получат 2/3 от заработной платы за дни ремонта фабрики. С возобновлением работы в штатном режиме все сотрудники "Березовской" вернутся на свои рабочие места", - написал Панов.

Утром во вторник в цехе обогащения угольной фабрики "Березовская" произошло возгорание химикатов. В момент ЧП там находились более 70 человек, работники были эвакуированы, во время ликвидации пожара было обнаружено тело одной из сотрудниц предприятия, она работала крановщицей и не успела покинуть горящий цех. Еще пять человек обратились за медпомощью, сейчас их обследуют медики. Общая площадь возгорания, по данным МЧС, составила 2 тыс. кв. м.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследование взяла на контроль прокуратура Кузбасса, также ведомство проводит собственную проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Предприятие ведет переработку коксующегося угля и выпускает концентрат для производства металлургического кокса. Крупнейшим потребителем фабрики является входящий в холдинг кемеровский завод "Кокс".