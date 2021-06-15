В Мурманской области приостановят прием пациентов в дневной стационар из-за коронавируса

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Прием пациентов в дневной стационар приостановят с 21 июня в Мурманской области из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе, сообщили во вторник в оперативном межведомственном штабе Мурманской области. Исключение составят пациенты с онкологическими заболеваниями.

"С 21 июня будет приостановлен прием пациентов в дневные стационары, исключение - пациенты с онкологическими заболеваниями. Поступившие на лечение в дневной стационар медицинской организации до 20 июня включительно смогут продолжить лечение", - говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, 21 июня в населенных пунктах региона произойдет поэтапная приостановка плановой медпомощи в стационарах и отдельных видов плановой первичной медико-санитарной помощи.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал введение ограничений из-за роста ежесуточного количества заразившихся коронавирусом в регионе. В частности, 30% работников бюджетных учреждений должны перейти на дистанционный формат работы. Работодателям рекомендовано дифференцировать начало рабочего дня с 9 до 11 утра, чтобы сократить пассажиропоток в часы пик в общественном транспорте, на загрузку которого также вводятся ограничения - не более 60% от вместимости. Заведения общепита смогут принимать посетителей только до 23 часов.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 52 тыс., всего с начала пандемии в области зафиксировано 1 246 летальных исходов. Сегодня в регионе зафиксировали 69 новых случаев заболевания.