Дума во II чтении одобрила правила разглашения врачебной тайны после смерти пациента

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий правовой механизм предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, родственникам умершего пациента.

Документ предлагает установить, что сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников. Для этого пациент при жизни должен оформить письменное согласие на разглашение врачебной тайны его родственникам или определенному кругу лиц. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Как отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, изменения должны устранить существовавшие ранее в законе противоречия конституции. "Речь идет о доступе супруга (супруги), близких родственников либо иных лиц к информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента", - отметил Огуль.

По его словам, законопроект предполагает, что "близкие родственники или лица, которые указаны в согласии пациента, смогут знакомиться с медицинской документацией пациента, в том числе после его смерти, получать медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе после его смерти".