Дума приняла во II чтении проект об оказании первой помощи, в том числе с дефибриллятором

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II, основном чтении законопроект, направленный на уточнение понятия "первая помощь", правил ее оказания, в том числе случаев использования автоматических дефибрилляторов.

Речь идет о законопроекте, который изначально предусматривал возможность оснастить общественные места в РФ (например, аэропорты и вокзалы) автоматическими дефибрилляторами. Принятый в I чтении документ прописывал в законе об основах охраны здоровья граждан уточнение, что при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц.

Ко II чтению профильный комитет Госдумы доработал инициативу. Так, в законе предлагается уточнить само понятие первой помощи. Под ней предлагается понимать "комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизни и здоровья, осуществляемых до оказания медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью". Первая помощь может быть базовой и расширенной. Базовую помощь могут оказывать все лица, у которых есть соответствующая подготовка, а расширенную - лица, обязанные оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом, а также имеющие соответствующую подготовку.

"Оказание первой помощи с использованием таких медицинских изделий, как автоматические наружные дефибрилляторы, с учетом принципа их действия относится к базовой первой помощи. Правила размещения, информирования об использовании и требования к объектам для размещения автоматических наружных дефибрилляторов в РФ утверждаются правительством РФ", - отмечается в документе.

Правила оказания базовой первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом правила оказания расширенной первой помощи утверждаются "заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти". Кабмин также установит примерные программы учебных курсов по оказанию базовой и расширенной первой помощи.