Московские суды с 15 по 20 июня будут слушать дела в соответствии с расписанием

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московские суды общей юрисдикции с 15 по 20 июня будут рассматривать назначенные к слушанию дела в соответствии с расписанием заседаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В период с 15 по 20 июня 2021 года судами общей юрисдикции города Москвы будут рассматриваться назначенные к слушанию дела в соответствии с расписанием судебных заседаний", - сказала пресс-секретарь суда.

В здания судов, как и ранее, допускаются только участники судебных процессов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.