Путин призвал сделать конкурс "Учитель года" зрелищным и захватывающим

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Конкурс "Учитель года" должен быть не статичным, а живым, зрелищным и захватывающим с соответствующим освещением его в прессе. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

"Этот конкурс "Учитель года", его надо сделать живым", - сказал глава государства, отметив, что и в естествознании, и в гуманитарных науках много интересных направлений, поэтому "каждый этап конкурса можно сделать очень зрелищным, познавательным и захватывающим".

Как отметил президент, проведение этого мероприятия не должно "быть статично". "Это можно сделать красиво и интересно, особенно если освещать это в федеральных и региональных СМИ", - сказал Путин. Кравцов, в свою очередь, заметил, что это будет поднимать престиж профессии учителя. "Разумеется, само собой", - согласился глава государства.

В марте 2021 года Путин уже выступал с предложением изменить формат популярного у педагогов конкурса "Учитель года" и проводить его в формате реалити-шоу в течение всего года. Позднее он поручил Минпросвещения совместно с АНО "Россия - страна возможностей" разработать новую концепцию конкурса.