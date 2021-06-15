Эксперт призвал ужесточить меры по ограничению контактов из-за COVID-19 в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более жесткие меры по ограничению контактов, прежде всего в Москве, помогли бы снизить нынешний подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, который можно назвать третьей волной. Такое мнение высказал ТАСС во вторник заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Сегодня мы, к сожалению, для того, чтобы справиться с третьей волной, должны ограничить число контактов между собой. То есть, наверное, [нужны] те жесткие мероприятия, которые были у нас в прошлом году. Наверное, все их помнят. Март, апрель, май - жесткий локдаун позволил очень быстро справиться с той волной", - сказал эксперт.

По его словам, в 2020 году пик заболеваемости приходился на апрель - май, в текущем году июнь - пиковый месяц. Авдеев добавил, что уменьшение количества контактов позволит быстрее справиться с ситуацией. "Я не знаю, что будет в конце июня - начале июля. Но то, что необходимы меры по снижению контактов, по сути дела, похожие на локдаун, мне кажется, это да", - заявил собеседник агентства.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 236 593 случая заражения, выздоровели 4 818 244 человека, умерли 127 180. На первом месте среди российских регионов по заболеваемости находится Москва. Всего в столице выявлено 1 248 112 случаев заражения, из них 6 805 - за последние сутки. В настоящее время в Москве продолжают лечение 127 464 человека. Как отметил мэр города Сергей Собянин, количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В столице приготовили дополнительно 4 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.