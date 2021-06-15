Госдума позволила школам использовать типовые образовательные и воспитательные программы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект, направленный в том числе на возможность школ не разрабатывать отдельную учебно-методическую документацию, а применять примерные программы образовательной и воспитательной работы.

Речь идет о применении примерного учебного плана или календарного учебного графика, а также применении примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. В таком случае школам не нужно будет разрабатывать учебно-методическую документацию. Нововведение коснется в том числе программ воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Кроме того, проект направлен на возможность МГУ и СПбГУ самостоятельно осуществлять полномочия учредителя юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс, и собственника их имущества. Так, документ предполагает отменить участие уполномоченного кабмином органа власти в назначении на должность руководителей таких юридических лиц. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать эффективную систему организации управления юридическими лицами, входящими в научно-образовательные комплексы классических университетов", - отмечали авторы инициативы в пояснительной записке.