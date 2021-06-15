Свыше 1 тыс. прихожан УПЦ собрались у Рады с требованием прекратить гонения на церковь

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) во вторник провели в центре Киева молитвенное стояние и передали депутатам Верховной рады и в офис президента обращение с призывом остановить гонения на каноническую церковь, а также проекты документов, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, более 1 тыс. прихожан УПЦ собрались у стен Рады, чтобы заявить о своих требованиях. Верующие также призвали президента Владимира Зеленского отозвать приглашение главе новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию на празднование Дня независимости 24 августа. "Этим самым одна церковь ставится выше других", - отмечали прихожане УПЦ.

Затем верующие отправились к офису президента и также передали обращение к Зеленскому с призывом остановить гонения на церковь. К своему обращению они прикрепили миллион подписей, которые собрали во всех приходах УПЦ, как знак единой позиции церкви.

Организаторами данного события выступает проект "Миряне", который создан прихожанами УПЦ и призывает верующих "перестать быть молчаливым и невидимым большинством и выступить с активной позицией - за веру, традиционные ценности и церковь".

Дискриминация УПЦ

В конце мая Украинская православная церковь направила европейским международным организациям заявление о систематическом нарушении прав верующих, в том числе и со стороны центральной власти страны. В документе обращается внимание на то, что на Украине происходят "непрерывные силовые захваты храмов [УПЦ], совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов и ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ [принятым Верховной радой] законом о принудительном переименовании, распространение по отношению к клирикам и мирянам УПЦ риторики ненависти в СМИ".

В религиозной организации уточнили, что с 2015 года "захвачено или незаконно перерегистрировано" около 500 храмов конфессии. "Схема рейдерского захвата храмов УПЦ происходит как путем прямого захвата без всякого документального прикрытия, так и путем незаконной перерегистрации общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ, новая неканоническая религиозная организация на Украине) на основании распоряжений областных государственных администраций", - сказано в заявлении. При этом подчеркнуто, что сопровождающий захваты тезис о добровольности переходов общин УПЦ в другую конфессию "не соответствует действительности и является продолжением стратегии рейдерских захватов".

В документе отмечено, что давление на церковь ведется на всех уровнях, начиная с руководства Украины. "Политические обвинения УПЦ в антиукраинской деятельности, содержащиеся в заявлениях государственных чиновников, обращениях депутатов разного уровня, утвержденных решениями органов местного самоуправления, являются ярким примером риторики ненависти и разжигания нетерпимости на государственном уровне ко всей конфессии УПЦ в целом", - подчеркнули в церкви.

В УПЦ также заявили о дискриминации путем предоставления властями привилегий ПЦУ на Украине, а также ведением "высокого уровня пропаганды ненависти по отношению к УПЦ". В качестве одного из примеров приводится передача храма Софии Киевской в центре украинской столицы ПЦУ, тогда как неоднократные попытки УПЦ получить его были проигнорированы. Другим примером дискриминации назван принятый парламентом закон, обязывающий УПЦ изменить свое историческое название, включив в него сведения о принадлежности к России, которая признана на Украине государством-агрессором. Такую ситуацию в церкви назвали "способом принуждения верующих УПЦ к отказу от своей канонической и исторической идентичности".

Раскольническая структура

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", где две непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь создали одну раскольническую структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь.

Верховная рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года Порошенко подписал соответствующий закон. 22 апреля 2019 года в Окружном административном суде Киева было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ должна внести изменения в свое название. Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. В июле 2019 года Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляцию министерства. 16 декабря того же года Верховный суд разрешил Украинской православной церкви сохранить свое название.

Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с этими иерархами.