На Алтае откроют три новых моногоспиталя из-за роста заболеваемости COVID-19

ТАСС, 15 июня. Медики Республики Алтай разворачивают дополнительные моногоспитали из-за роста заболеваемости COVID-19. Коечный фонд увеличен более чем на 40% - до 245 мест, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 17 тыс. 300. Наибольший прирост отмечается в Усть-Канском районе, где число заболевших за неделю выросло в четыре раза. В Улаганском районе республики число заболевших выросло в три раза. Серьезная ситуация сохраняется и в Кош-Агачском районе, на который приходится более 30% всех заболевших за неделю.

"На прошлой неделе в регионе на базе двух моногоспиталей было развернуто 150 коек, из-за роста заболеваемости к концу недели их количество увеличено до 180 мест. На этой неделе начали работу дополнительные моногоспитали на базе республиканской больницы на 40 мест и Чойской районной больницы на 25 мест. Таким образом, в регионе в настоящий момент развернуто 245 коек для больных коронавирусом, из них занято 173. Кроме того, принято решение об открытии моногоспиталя на 24 места на базе Турочакской районной больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заболевших за последнюю неделю более 45% заразились от родственников, почти 15% жителей - в общественных местах и более 12% - на работе. В связи с этим в регионе отмечают необходимость проведения массовых проверок по соблюдению масочного режима. За минувшую неделю администрации муниципалитетов провели 475 рейдов по соблюдению требований противоэпидемического режима, по итогам которых составлено 94 протокола о нарушениях.

По данным властей, в регион поступило 33 тыс. 592 дозы вакцины, среди которых 28 тыс. 422 двухкомпонентные дозы вакцины "Спутник V", 4 тыс. 390 доз вакцины "Эпиваккорона" и 780 доз вакцины "Ковивак". В ближайшие дни ожидается поставка 2 тыс. 700 доз вакцины "Спутник V". Прививку уже сделали 31 тыс. 618 человек.

"В регионе работают 88 пунктов вакцинации, 39 мобильных бригад. Лидерами по темпам вакцинации остаются Кош-Агачский, Онгудайский и Шебалинский районы. На этих территориях процент вакцинации превышает 45%", - подчеркивается в пресс-релизе.