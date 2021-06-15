Дума приняла во II чтении проект о квотировании выбросов в городах с грязным воздухом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, направленный в том числе на регулировании объема вредных выбросов во всех городах с сильно загрязненным воздухом.

Изменения вносятся в закон "Об охране окружающей среды". Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита). Эти города должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. Согласно поправкам ко II чтению, правительство наделяется правом расширять практику введения квот на все города с сильным уровнем загрязнения воздуха.

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму парламентариями от "Единой России", в том числе секретарем генсовета единороссов, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первый заместителем Андреем Исаевым.

Кроме того, законопроект позволяет не начислять пени при просрочке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями уплаты авансовых платежей за вред окружающей среде. Речь идет о несвоевременной уплате таких платежей в третьем квартале 2020 года, а также в первом, втором и третьем кварталах 2021 года.