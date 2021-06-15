Эндокринолог Минздрава призвал максимально привить от коронавируса людей с диабетом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Лица с сахарным диабетом относятся к группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, поэтому специалистам в регионах нужно уделить максимальное внимание вакцинации данной категории пациентов, заявил во вторник президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный специалист - эндокринолог Минздрава России Иван Дедов.

"Я особо обращаюсь к больным сахарным диабетом, как самой уязвимой к коронавирусу когорте населения. Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда - высокий риск смертности. Сахарный диабет - это прямое показание к вакцинации от ковида. Как главный эндокринолог страны, прошу специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом. Для них это шанс на сохранение жизни", - сказал он.

Эксперт также напомнил о том, что для снятия ограничений необходимо сформировать коллективный иммунитет. "Известно, что иммунитет к инфекции вырабатывается в процессе болезни COVID-19 или приобретается за счет вакцинации. Казалось бы, все и всем ясно. Всему свету очевидно, что делать - надо прививаться! Все, кто до сих пор не вакцинировался, являются потенциальными носителями инфекции - они в любое время сами могут заболеть и заразить окружающих", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 176,3 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 236 593 случая заражения, выздоровели 4 818 244 человека, умерли 127 180. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.