Ивановские власти ввели обязательные тесты на коронавирус для работников предприятий

ТАСС, 15 июня. Власти Ивановской области с 15 июня вводят обязательное тестирование на коронавирус раз в четыре дня для всех сотрудников сферы торговли, общепита и пассажирского транспорта. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщил во вторник глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга.

"В связи с ухудшением эпидситуации вводится обязательное тестирование раз в четыре дня для сотрудников пассажирского транспорта, водного внутреннего транспорта, автозаправок, предприятий общепита, розничной торговли. Тестирование будет проводиться на коммерческой основе, его нужно будет проходить всем сотрудникам, за исключением тех, кто прошел полный курс вакцинации или тех, кто имеет антитела к вирусу", - сообщил Фокин, напомнив, что гостиницы и санатории в аналогичном режиме начнут работать с 1 июля.

Результаты тестирования и сведения об антителах работодатели должны будут регулярно направлять в департамент здравоохранения региона. Кроме того, они должны обеспечить хранение этих данных на предприятиях для предъявления на случай проверки. "Для всех остальных предприятий тестирование на коммерческой основе станет обязательным, если в целом по предприятию долю вакцинированных сотрудников или имеющих антитела будет составлять менее 60%", - уточнил Фокин.

По его словам, темп вакцинации в регионе снизился более, чем вдвое. Если зимой медики ежесуточно вакцинировали 2,5-3,5 тыс. человек, то сейчас их количество сократилось до 1 тыс. Вместе с этим растет число заболевших.

Всего в Ивановской области зарегистрировано 37 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составляет 58 случаев, умерли 1244 человек. Привито первым компонентом вакцины 140,5 тыс. человек, полностью привились 120,6 тыс.