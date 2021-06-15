МВД с 16 июня по 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания иностранцев в РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МВД России с 16 июня до 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания иностранных граждан на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"С 16 июня по 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, согласно указу президента о продлении временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан в РФ в период распространения коронавирусной инфекции, с 16 июня приостанавливаются сроки действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев. Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.