РФПИ заявил, что "Спутник V" более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более эффективна против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

"Вакцина "Спутник V" более эффективна против "Дельта"-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале", - говорится в сообщении.